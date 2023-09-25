Политолог рассказал, какой будет политика Армении без Карабаха Политолог Наумов: Ереван вернется к прагматичному сотрудничеству с Москвой

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян делает антироссийские заявления, чтобы удержаться у власти, а как стихнут страсти, Ереван снова вернется к прагматичному сотрудничеству с Россией, заявил NEWS.ru российский политолог Алексей Наумов. По его словам, несмотря на довольно громкие и эмоциональные заявления политиков, Армения не может позволить себе разорвать связи с Россией и стать форпостом Запада на Южном Кавказе.

Карабахский вопрос направлял политику независимой Армении все годы независимости — он влиял на нелогичность принимаемых решений, исключал интеграцию Армении в экономические и политические форматы в регионе. Но если Армения примирится с новой политической реальностью, это будет в итоге лучше и для всех окружающих стран, и для самой республики, — отметил Наумов.

По его словам, отказ от союзничества с Москвой для Еревана сложен экономически и почти недопустим политически.

Конечно, армянские власти попытаются диверсифицировать свои внешнеполитические связи, сделать их более многогранными. Но не будут превращать себя во вторую Армению. В этом не заинтересован и Запад, да и в целом возможностей для этого нет. Когда страсти улягутся, политика Армении станет даже более прагматичной, чем она была до утраты Карабаха. Ереван не может позволить себе поссориться с Россией, — уверен Наумов.

Ранее Пашинян назвал неэффективными структуры безопасности, в которых состоит республика. Политик добавил, что Ереван ратифицировал Римский статут после того, как власти Армении осознали невозможность ОДКБ обеспечить безопасность страны. Он также отметил, что деятельность российских миротворцев в Карабахе «вызывает вопросы».