Политолог рассказал, как уголовники вернули в Грузию Шеварднадзе Политолог Станкевич: Китовани и его соратники поклялись поддерживать Шеварднадзе

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS/Global Look Press

Эдуард Шеварднадзе

Во время грузинской смуты, которая пришлась на начало 1992 года, представители уголовных группировок приехали в Москву уговаривать бывшего министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе возглавить Грузию, рассказал NEWS.ru политолог Сергей Станкевич. По его словам, Шеварднадзе согласился вернуться в Тбилиси только после того, как приехавшие дали клятву ему помогать.

Единственной реальной силой в Грузии тогда были вооруженные разбойники. Кто сильнее, тот и утверждался во власти — в такой ситуации появился Китовани. Он и другие вожаки реально помогали Шеварднадзе наводить порядок силовыми способами. Но когда порядок был восстановлен, пути Шеварднадзе и его ситуативных помощников разошлись, — отметил Станкевич.

13 ноября в возрасте 85 лет скончался бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани. Он был активным участником свержения первого президента страны Звиада Гамсахурдиа и возвращения весной 1992 года во власть бывшего министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе. В 1995 году Китовани был арестован во время «похода на Абхазию» во главе сотен вооруженных сторонников и приговорен к восьми годам лишения свободы за организацию незаконных вооруженных формирований. В 1999 году был помилован по медицинским основаниям.

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