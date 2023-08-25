Политолог рассказал, как Белоруссия помогает России высокими технологиями Политолог Алесин: Белоруссия поставляет России микросхемы и высокие технологии

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Белоруссия и Россия являются партнерами не только в политической, но и во многих сферах экономики, рассказал в беседе с ИА SM.News политолог Александр Алесин. Он подчеркнул, что после начала украинского конфликта и введения западных санкций Минск подал руку помощи Москве в плане поставок высокотехнологичного оборудования и техники.

Эксперт напомнил, что на западе СССР, в том числе в Белоруссии, из-за стратегических соображений практически не создавались предприятия по производству вооружений, и Беларусь производила в основном высокотехнологичные компоненты.

После распада СССР Россия практически потеряла это производство. Правительство стало покупать необходимые компоненты на Западе. Когда к России применили санкции, поток таких компонентов иссяк. После этого было необходимо заняться либо серым импортом, либо наладить собственное производство, либо обратиться за помощью к дружественной стране, — объяснил политолог.

В результате, как отметил Алесин, Россия сегодня поставляет Белоруссии готовые вооружения, а взамен получает микросхемы и компоненты, необходимые, в частности, для высокоточного оружия.

В Беларуси есть завод, который выпускает технологическое оборудование для выпуска микросхем. Россия заказала это оборудование, которого хватит до 2026 года. «Пеленг» производит космическое оборудование для оптической разведки. Сейчас, когда Россия пытается создать группировку спутников зондирования земли, ей негде взять необходимые приборы, кроме как в Беларуси, — рассказал эксперт.

Он добавил, что в Россию также поставляются специальные колесные шасси и тягачи, выпускаемые на Минском заводе и используемые для ракетных систем, противокорабельных комплексов и так далее.

Как подчеркнул Алесин, схожесть политических взглядов России и Белоруссии и тесное экономическое сотрудничество помогут в деле победы над общим врагом и завершения украинского конфликта.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал, что власти Польши мечтают создать новую обширную империю, завоевав Украину и Белоруссию. По словам полковника, польское руководство с самого начала было враждебно настроено к России.