Политолог рассказал, где Баку и Ереван хотели бы подписать мирный документ Политолог Наумов: Баку не против подписать мир в России, а Ереван — в США

Фото: kremlin.ru

Ильхам Алиев, Владимир Путин, Никол Пашинян

Власти Баку были бы не против подписать мирный договор на российской площадке, а Ереван рассчитывает перевести все переговоры в США, заявил NEWS.ru российский политолог Алексей Наумов. По его словам, позиция Азербайджана как страны-победителя сыграет решающую роль в этом вопросе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян показательно дистанцируется от России. Он не хотел бы подписывать мирный документ при посредничестве Москвы, поэтому будет стараться вывести эти процессы на американскую площадку. Но Азербайджан вряд ли на это согласится, его слово как страны-победителя, вероятно, будет решающим. В России рады видеть такое развитие событий, — сказал Наумов.

Политолог отметил, что Москва заинтересована стать площадкой, на которой будет заключен окончательный мирный договор. По его словам, отношения Москвы и Баку в последнее время окрепли.

Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать во встрече Армения — Азербайджан — Франция — Германия — ЕС, которую планировали провести в Гранаде 5 октября. По данным источников, Азербайджану не нужен такой формат, поскольку Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далекими от него странами.