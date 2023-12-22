Политолог пояснил, почему в Грузии требуют вернуть Саакашвили в тюрьму Политолог Капанадзе: в своих телеинтервью Саакашвили выглядит здоровым

Фото: Стрингер/РИА Новости

Михаил Саакашвили

Оппозиция требует вернуть экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из больницы в тюремную камеру, так как он выглядит здоровым, несмотря на жалобы, рассказал NEWS.ru грузинский политолог Васо Капанадзе. Пытаясь не допустить такого поворота событий, Саакашвили и делает громкие заявления в интервью зарубежной прессе, чем привлекает внимание, считает эксперт.

Оппозиционная партия «За Грузию», возглавляет которую экс-премьер Георгий Гахария, потребовала вернуть Саакашвили в камеру. Об этом в четверг заявил один из лидеров партии, депутат парламента Михаил Даушвили. Депутат напомнил, что осужденный на шесть лет экс-президент с мая прошлого года находится не в тюрьме, а на лечении в одной из лучших тбилисских частных клиник, — рассказал Васо Капанадзе.

Партию «За Грузию» возмутил тот факт, добавил политолог, что Саакашвили жалуется на тяжелые недуги, но при этом снова начал давать пространные интервью иностранным журналистом, в том числе и телевизионным, и выглядит вполне здоровым. Сам бывший глава государства заявил, что его нельзя возвращать в тюрьму.

В пятницу Саакашвили отреагировал на эти обвинения. В телевизионном интервью он заявил, что 80% симптомов его многочисленных недугов сохраняется. Тем самым он дал понять, что его нельзя возвращать в тюремную камеру, чтобы досиживать срок, — пояснил Капанадзе.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поделился своей версией о том, что США и некоторые европейские страны проводят маневры — с целью дальнейшего вмешательства в боевые действия на Украине. Саакашвили уверен: если НАТО вмешается, конфликт завершится в кратчайшие сроки.

Саакашвили был заочно осужден на шесть лет за превышение должностных полномочий. Осенью 2021 году он тайно вернулся с Украины в Грузию, где и был взят под стражу. 12 мая 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику, где остается до сих пор.