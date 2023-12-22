Оппозиция требует вернуть экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из больницы в тюремную камеру, так как он выглядит здоровым, несмотря на жалобы, рассказал NEWS.ru грузинский политолог Васо Капанадзе. Пытаясь не допустить такого поворота событий, Саакашвили и делает громкие заявления в интервью зарубежной прессе, чем привлекает внимание, считает эксперт.

Оппозиционная партия «За Грузию», возглавляет которую экс-премьер Георгий Гахария, потребовала вернуть Саакашвили в камеру. Об этом в четверг заявил один из лидеров партии, депутат парламента Михаил Даушвили. Депутат напомнил, что осужденный на шесть лет экс-президент с мая прошлого года находится не в тюрьме, а на лечении в одной из лучших тбилисских частных клиник,рассказал Васо Капанадзе.

Партию «За Грузию» возмутил тот факт, добавил политолог, что Саакашвили жалуется на тяжелые недуги, но при этом снова начал давать пространные интервью иностранным журналистом, в том числе и телевизионным, и выглядит вполне здоровым. Сам бывший глава государства заявил, что его нельзя возвращать в тюрьму.

В пятницу Саакашвили отреагировал на эти обвинения. В телевизионном интервью он заявил, что 80% симптомов его многочисленных недугов сохраняется. Тем самым он дал понять, что его нельзя возвращать в тюремную камеру, чтобы досиживать срок, — пояснил Капанадзе.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поделился своей версией о том, что США и некоторые европейские страны проводят маневры — с целью дальнейшего вмешательства в боевые действия на Украине. Саакашвили уверен: если НАТО вмешается, конфликт завершится в кратчайшие сроки.

Саакашвили был заочно осужден на шесть лет за превышение должностных полномочий. Осенью 2021 году он тайно вернулся с Украины в Грузию, где и был взят под стражу. 12 мая 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику, где остается до сих пор.