Политолог рассказал, что беспокоит украинцев сильнее войны

Украинцев сильнее войны беспокоят забастовка таксистов в Киеве и быстрая девальвация гривны, заявил директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Паники в обществе нет, кто хотел — давно уехал, считает политолог.

В вероятность войны или какой-то эскалации, по разным опросам, верят от 17% до 49% украинцев, то есть меньше половины. Нет никаких очередей за продуктами или в паспортные столы. Украинцев сегодня больше волнуют быстрая девальвация гривны, забастовка таксистов в Киеве и возможные проблемы с авиасообщением. Украинцы привыкли к «войне», эта ситуация длится с октября, и те граждане, которые действительно боялись, начали выезжать уже давно, какой-то новой волны нет, — сказал Бортник.

Отсутствие паники в Киеве подтвердил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он советует не обращать внимания на вбросы информации.

Ранее сообщалось, что украинские олигархи массово улетают из страны чартерными рейсами. По данным «Украинской правды», только за 13 февраля с Украины вылетело около 20 чартеров и частных самолётов.

В свою очередь военный историк Евгений Норин заявил, что войны стоит действительно опасаться, когда к линии фронта пойдут эшелоны с боеприпасами. Если же нет подготовки и эвакуации населения, не ожидается появления раненых, то боевых действий не будет.