Политолог раскрыл судьбу Украины после завершения СВО Политолог Онуфриенко: на Украине после победы России наступит переходный период

Фото: МО РФ

После победы России на Украине должен наступить переходный период, в ходе которого некоторых лиц подвергнут люстрациям, рассказал NEWS.ru военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. По его словам, впоследствии необходимо будет организовать референдумы по присоединению некоторых регионов Украины к РФ.

На этих территориях должен наступить переходной период, во время которого будет проведена люстрация наиболее ярых противников России. Им необходимо закрыть доступ в выборные органы власти, доступ к СМИ, образованию, воспитанию детей и так далее. Можно будет провести на этой территории голосование и после этого присоединить южнорусские земли к РФ, — заявил Онуфриенко.

Политолог добавил, что также необходимо размещение ВС РФ на Украине после завершения СВО для предотвращения популяризации антироссийских настроений. По его словам, российские военные должны быть введены туда по специально подписанным договорам, чтобы не было возможности пересмотра их пребывания там.

А на остальных территориях, если их не присоединять, должен быть установлен жесткий контроль посредством введения туда вооруженных сил. Нужно связать их договором без возможности его пересмотра. Ведь все территории, которые мы не возьмем в свой состав, останутся теплицей для антироссийских настроений, — сказал политолог.

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