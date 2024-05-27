Политолог раскрыл смысл визита Путина в Узбекистан Политолог Михайлов: визит Путина говорит о важности отношений с Узбекистаном

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС/Kremlin.ru

Визит президента России Владимира Путина в Узбекистан говорит о важности отношений с этой страной, считает политолог Евгений Михайлов. Как он отметил в беседе с «360», такая поездка также является сигналом для других стран Средней Азии.

Он четко расставляет приоритеты — с кем у России выстроены отношения и будут дальше выстраиваться. В Средней Азии именно Узбекистан — наиболее стабильное государство, которое пытается, помимо соблюдения собственных национальных интересов, не нарушить и российские, — объяснил эксперт.

Политолог отметил, что у России с Узбекистаном есть много договоров о сотрудничестве, контрактов и союзнических соглашений. Президент России показывает, что отношения с этой страной будут еще больше укрепляться.

Кроме того, визит Путина можно считать сигналом для остальных государств Средней Азии, которые пока не определились, поддерживать отношения с Россией или выстраивать новые с Западом, заключил Михайлов.

Ранее президент РФ Владимир Путин в начале российско-узбекистанских переговоров в расширенном составе заявил, что Россия инвестировала в экономику Узбекистана порядка $10 млрд. Глава государства отметил, что потенциально эта сумма может быть увеличена.