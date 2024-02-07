Политолог раскрыл причины высокой явки на выборы президента Политолог Аббасов: азербайджанцы чувствуют новый прилив сил

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инновация в виде досрочных выборов получила популярность в народе, это связано с тем, что Азербайджан ощущает новый прилив сил после возвращения Карабаха, заявил NEWS.ru сотрудник Бакинского международного центра мультикультурализма, специалист по Южному Кавказу Тофик Аббасов. По его словам, среди проголосовавших было много молодежи, так как действующий президент Ильхам Алиев пользуется высокой популярностью.

Проведение досрочных выборов — инициатива Ильхама Алиева. Президент мог бы не проводить их, он и так был предпочитаемым и любимым президентом. Сделав этот шаг, лидер просто обозначил новую полосу в жизни азербайджанцев и сподвигнул политические силы на новые достижения. Избиратели ощущают новый прилив сил — их президент сделал их народом-победителем, который умеет постоять за себя, — заявил Аббасов.

По словам политолога, переизбрание Алиева станет импульсом для развития Азербайджана в других сферах — зеленая энергия и освоение космоса.

Внеочередные выборы президента Азербайджана официально стартовали 7 февраля. Они проводятся более чем на 6,5 тысячи избирательных участках, расположенных в 125 избирательных округах. При этом отмечается, что 218 участков расположены в посольствах, консульствах и постоянных представительствах республики за рубежом, а также в воинских частях, исправительных колониях, в санаториях и на судах.

Явка на участки колоссально высокая — ко второй половине дня проголосовали более 60% избирателей, а к концу выборов она может стать и вовсе рекордной. За несколько часов до окончания выборов явка составила 70%.