Политолог раскрыл позицию ООН по иску Армении против Азербайджана Политолог Наумов: суд ООН не удовлетворит иск к Баку о дискриминации армян

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Международный суд ООН не удовлетворит иск Еревана, который обвиняет власти Азербайджана в расовой дискриминации армян, такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru политолог Алексей Наумов. По его словам, для таких претензий у Армении нет никаких оснований.

Вердикт суда в любом случае не будет направлен против Азербайджана. Баку совершенно справедливо реагирует на выдвинутые обвинения, подчеркивая, что он как раз относится ответственно к такого рода международным обязательствам и не отрицает их, а отрицает именно сам факт подачи иска, поскольку не соблюдены основания для этого, — заявил Наумов.

По мнению политолога, Ереван своими действиями лишь пытается создать информационный шум. Это, как полагает Наумов, приковывает внимание международного сообщества к Армении, позволяет ей добиваться политических преференций в виде экономической и военной помощи.

Армения 16 сентября 2021 года обратилась в Международный суд ООН с иском против Азербайджана, обвинив его в расовой дискриминации армян. В документе отмечалось, что Баку якобы «поддерживал политику ненависти к армянам, в результате чего они подвергались дискриминации, массовым убийствам и пыткам».

Представитель Азербайджана Эльнур Мамедов от лица Баку заявил, что у суда ООН нет юрисдикции рассматривать иск Еревана касательно преступлений в отношении армян. По его мнению, обвинения также не подпадают под Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, на которую ссылается в иске армянская сторона.