Политолог рассказал, как РФ и Украина изменили стандарты после начала СВО Кашин — для NEWS.ru: после СВО стандарты у армий РФ и Украины сильно изменились

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

После начала СВО стандарты у российской и украинской армий кардинально изменились, заявил NEWS.ru директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, обе стороны пытаются использовать действия малых групп бронетехники и пехоты и прогрызать оборону противника на отдельных участках. Он отметил, что у России растут военное производство и ресурсы, а военная помощь Киеву тем временем сокращается.

Некоторые люди в США обращают внимание, что ни одна западная армия не готова ни к таким методам ведения боевых действий, ни к такому масштабу потерь — для этого необходимо адаптировать систему управления, снабжения, искать новые тактические приемы. Есть другая группа людей, которые считают, что как бы в случае реального конфликта американское превосходство в воздушной мощи сыграет свою роль, что можно будет воевать по-старому. Есть попытки части американских военных переложить ответственность за неудачи на Украину. Видимо, там немало трений, поскольку за разными программами военными стоят интересы и реальные деньги, — сказал Кашин.

Политолог подчеркнул, что у России остается превосходство в количестве артиллерийских боеприпасов, которые играют решающую роль, а также сохраняется лидерство в воздухе. По его словам, сейчас эти факторы приобретают особое значение, поскольку Россия смогла наладить производство массовых корректируемых авиационных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США отправило на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, который поможет ВСУ выработать новую стратегию ведения боевых действий. Источники New York Times отмечают, что согласия между Киевом и Вашингтоном касательно содержания этой стратегии пока нет.