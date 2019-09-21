https://static.news.ru/photo/d08f62d0-dd3f-11e9-b36c-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что «формулы Штайнмайера» не существует, является демонстрацией нежелания Киева приходить к компромиссу с Донбассом. Таким образом украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал слова политика.

Он отметил, что «формула Штайнмайера» требует больших уступок со стороны Донбасса, чем со стороны Киева.

Заявление говорит о том, что они не хотят даже рассматривать возможные варианты интеграции Донбасса и Украины на любых условиях, — считает эксперт.

По его мнению, слова бывшего украинского лидера никак не повлияют на ситуацию в Донбассе, передаёт RT .

Ранее Порошенко заявил, что согласованной «формулы Штайнмайера», регулирующей порядок проведения выборов в Донбассе, не существует. Он объяснил, что предложение экс-министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера по Донбассу заключалось в выполнении ряда условий, среди которых введение особого статуса региона в первый день выборов. Однако эти предложения не были оформлены в письменном виде, писал News.ru.