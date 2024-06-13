Политолог предсказал реакцию Лукашенко на претензии Пашиняна Политолог Суздальцев: Лукашенко никогда не извиняется и перед Пашиняном не будет

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не дождется извинений от президента Белоруссии Александра Лукашенко, предположил в разговоре с NEWS.ru эксперт по российско-белорусским отношениям, политолог Андрей Суздальцев. По его мнению, белорусский лидер повел себя некорректно по отношению к Армении, но признавать свои ошибки он не умеет и никогда не извиняется.

Лукашенко в мае посетил Баку, где продемонстрировал максимально дружеские отношения с Азербайджаном, съездил в Карабах. <...> Он позволил себе несколько, я бы сказал, грязных заявлений в сторону Армении. В Ереване были в шоке, начались консультации, как на это реагировать, — рассказал Суздальцев.

Политолог отметил, что Армения отозвала своего посла из Минска и тем самым фактически объявила Лукашенко дипломатическую и информационную войну. И после этого возможен разрыв отношений между странами, считает эксперт.

Думаю, за Лукашенко будет разговаривать президент РФ Владимир Путин. Путин — человек геополитики, он понимает важность того, чтобы с Арменией сохранялись отношения, так как там находится наша база и прочее. Но этот скандальный сюжет вписывается в общий геополитический поворот Армении в сторону Запада. Разорвать дипотношения с Москвой Еревану все-таки сложно, и теперь они угрожают выйти из ОДКБ — это такой вариант балансирования для них, — резюмировал политолог.

Ранее Пашинян заявил, что следующим логическим шагом в отношениях с ОДКБ станет выход Армении из организации: вопрос лишь в том, когда это произойдет — через месяц, год или три года. Он добавил, что Ереван может поменять свое отношение к ОДКБ, если Лукашенко извинится или Белоруссия выйдет из организации. Как утверждает Пашинян, белорусский лидер ранее заявлял, что участвовал в подготовке конфликта в Карабахе, «поощрял, верил, желал победы Азербайджану».