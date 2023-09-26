Политолог назвал пять сценариев завершения украинского конфликта Политолог Марков: украинский конфликт может закончиться как победой РФ, так и заморозкой

Фото: МО РФ

Существует несколько сценариев развития событий в конфликте на Украине, и между ними возможны некоторые компромиссные варианты, рассказал NEWS.ru политолог Сергей Марков. Первый и второй сценарии, по его соображениям, предполагают полную победу Москвы над Киевом, но с разными итогами. Также возможен «корейский» сценарий с заморозкой конфликта или его затягивание.

Первый сценарий — Россия побеждает и берет ряд крупных русских городов: Одессу, Николаев, Запорожье и Херсон, Днепр и побережье Черного моря. Включает большую часть русского населения Украины в свой состав несмотря на то, что там сейчас злобные антироссийские настроения. Второй вариант — это полная победа России. Взятие крупнейшего русского города Киев, а также Чернигова, Сумы и так далее, — объяснил Марков.

Третий вариант, по мнению политолога — это «корейский сценарий», когда конфликт будет заморожен, но в будущем это может порождать новые военные угрозы. Четвертый сценарий — растягивание военного противостояния на длительный срок.

Продолжение конфликта 10, 15, а то и 20 лет — это вполне возможно. США будут только в выигрыше, ведь они главный инициатор войны. Они не станут ее заканчивать. Вот Евросоюз в проигрыше, но небольшом, чуть-чуть жирок у них уходит, но это не принципиально. Они все равно не субъектные. Сегодняшние потери Украины, по моим оценкам — 400 тысяч человек. Это полтора процента населения за полтора года. За 10 лет уйдет 10% населения. Для политической системы фашистского тоталитарного государства Украина — эти незначительные потери, — подчеркнул Марков.

Политолог допустил и пятый вариант развития событий. В этом случае, по его словам, Россия потерпит военное поражение и будет вынуждена уйти с новых территорий, однако в таком случае конфликт будет очень быстро перенесен на территорию России.

Ранее украинский политик, председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук указал на три условия для разрядки украинского кризиса. По его мнению, первым является признание интересов и суверенитета стран, к Западу не относящихся. Вторым условием должен стать приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересам, а третьим — построение новой системы безопасности в мире.