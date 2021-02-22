Политолог предрёк Украине проблемы из-за санкций против «Спортмастера»

https://static.news.ru/photo/f37bb368-767a-11eb-b313-96000091f725_660.jpg Фото: Pexels

Санкции против сети магазинов «Спортмастер» могут повлечь для Украины негативные последствия. Такое мнение выразил украинский политолог Тарас Завгородний.

По его мнению, рестрикции против юридических лиц являются отголоском старых «разборок» на Украине. Но действия в отношении популярной в России сети спортивных магазинов могут действительно оказаться опрометчивыми.

Да, этой компанией руководят граждане РФ, но официально она оформлена на Сингапур. При этом Украина в своё время подписала соглашение о защите инвестиций. Таким образом, у Сингапура есть повод подать в суд на Украину, который он вполне может выиграть, — сказал Завгородний в интервью изданию «Главред».

20 февраля СНБО Украины ввёл санкции против восьми физических и 19 юридических лиц, в том числе против молдавской и португальской авиакомпаний, осуществлявших перелёты в Россию. Компании — владельцу сети магазинов «Спортмастер» запретили проводить торговые операции и осуществлять транзит товаров на украинской территории, а также выводить капитал за пределы государства.

Ранее NEWS.ru писал, что санкции украинских властей против Севастопольского государственного университета (СевГУ) сделают учебное заведение более узнаваемым. Кроме того, такие действия со стороны Киева говорят о верном курсе развития учреждения. Об этом заявил ректор вуза Владимир Нечаев.