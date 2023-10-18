Политолог предрек усиление противостояния Зурабишвили с парламентом Грузии Капанадзе: провал импичмента воодушевил президента Грузии в ее борьбе с парламентом

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

После того как парламент не смог отправить в отставку президента Зурабишвили, противостояние между двумя центрами власти усилится, заявил NEWS.ru грузинский политолог Васо Капанадзе. По его словам, Зурабишвили активнее постарается вовлечь Грузию в реализацию планов Запада.

Она пообещала сегодня сделать все, чтобы Грузия до конца года получила статус страны-кандидата в Евросоюз. Более того, Зурабишвили будет еще яростнее добиваться, чтобы Грузия стала проводником интересов Запада в регионе, — рассказал политолог.

Парламенту Грузии ранее не хватило голосов депутатов, чтобы объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили. За отставку президента выступили 86 депутатов, один против. Для отстранения президента необходимо набрать как минимум 100 голосов из 150 или две трети парламента. Зурабишвили обвиняли в нарушениях правил этики и невежественных заявлениях.

Ранее Конституционный суд удовлетворил представление правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» об импичменте Зурабишвили. Суд постановил, что глава государства нарушила конституцию, совершив зарубежный визит без согласия правительства. За удовлетворение запроса проголосовали шесть из девяти судей пленума. Теперь решение судей будет передано в парламент. Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку.