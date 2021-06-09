Политолог оценил сравнение Пашиняна со Сталиным

https://static.news.ru/photo/96e5b36c-c92a-11eb-a77f-96000091f725_660.jpg Иосиф Сталин Фото: Global Look Press

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru оценил сравнение заявления исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сказавшего, что обменяет своего сына на пленных, с действиями руководителя СССР Иосифа Сталина. Последний в годы Второй мировой войны, согласно распространённой исторической версии, отказался менять своего пленного сына Якова на немецкого офицера Фридриха Паулюса, сказав: «Я солдата на фельдмаршала не меняю».

По мнению политолога, подобное сравнение является крайне натянутым. Перенджиев заметил, что в случае если бы сын Пашиняна действительно попал бы в плен, а у Армении был бы азербайджанский генерал, тогда аналогию в поведении политических деятелей можно было бы провести.

Сейчас сам Пашинян ничем не рискует. Сын в настоящий момент при нём. В конце концов, то, что он сделал такое заявление, не значит, что он действительно пойдёт на такой шаг. Даже если представить, что Баку согласится отдать пленных в обмен на сына Пашиняна, но не всех, а только часть. Тогда и. о. премьера Армении сразу скажет, что не будет этого делать. Это такая политическая игра. Он же понимает, что Азербайджан не пойдёт на то, чтобы сразу всех обменять, потому что в плену есть лица, осуждённые судом не как военнопленные, а как террористы. Последних Баку считает злоумышленниками, совершившими преступления на территории Азербайджана, при этом являясь уроженцами оккупированной территории Азербайджана. И они не рассматриваются как военнопленные. Их считают преступниками, — подчеркнул Перенджиев.

Ранее политолог сказал, что заявление Пашиняна о готовности обменять своего сына Ашота на всех армянских пленных, находящихся в Азербайджане, это просто пиар-ход перед выборами. Официальный Баку на такой обмен не согласится.

Эксперт отметил, что таким образом Пашинян как бы «поднимает стоимость» своего сына, демонстрируя, что он один стоит десятка военнопленных. Подобный обмен является некорректным, к тому же подобная практика к настоящему моменту неизвестна. Азербайджанская сторона, в свою очередь, на такой обмен не пойдёт, потому что сочтёт его для себя невыгодным.