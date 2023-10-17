Политолог оценил шансы президента Грузии сохранить свой пост Манджавидзе: правящей партии не хватит голосов для импичмента президента Грузии

Фото: president.ge

Саломе Зурабишвили

Правящая партия «Грузинская мечта», запустившая процедуру импичмента Саломе Зурабишвили, едва ли добьется желаемого результата, поскольку ей пока не хватает для этого голосов, заявил NEWS.ru политический аналитик Иосиф Манджавидзе. По его словам, у парламентского большинства почти 90 голосов, а для отставки президента потребуется на 10 голосов больше.

В самой правящей партии не скрывают сомнений по поводу исхода голосования в парламенте. Но партии важнее другое: поставить на Зурабишвили своеобразное клеймо нарушителя конституции, сделать «хромой уткой» до окончания срока ее полномочий, — предполагает эксперт.

Всего в парламенте Грузии 150 депутатов, напомнил Манджавидзе, и у сторонников смещения Зурабишвили пока не набирается необходимых для импичмента 100 голосов.

Факты нарушения конституции налицо. Все это видят. Зурабишвили встречалась в Европе с руководителями стран — без согласования с правительством. Она и сама это подтверждает, — добавил грузинский политолог.

Напомним, в понедельник Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» об импичменте Саломе Зурабишвили. КС постановил, что глава государства нарушила Основной закон, совершив зарубежный визит без согласия правительства. За удовлетворение запроса проголосовали шестеро из девяти судей пленума. Теперь решение вопроса передано в парламент. Зурабишвили заявила, что сама не собирается уходить в отставку.

Как сообщил во вторник Sputnik, председатель парламента Шалва Папуашвили анонсировал голосование по импичменту уже на среду.