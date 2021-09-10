Политолог оценил шансы Лукашенко наладить отношения с ЕС и США

Исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко есть шанс наладить отношения с Евросоюзом и США. Как рассказал политолог в беседе с Lenta.ru, несмотря на введённые санкции, у них есть понимание, что именно он сохраняет суверенитет страны.

Бышок отметил , что пока Лукашенко держит нейтралитет Белоруссии, его будут терпеть. При этом если терпение России достаточно приглушённое, то в США и ЕС принято критиковать его позицию.

При всей антипатии к Лукашенко, там видят его пускай и как пророссийского политика, но одновременно и сторонника белорусского суверенитета. Поэтому стратегия многовекторности срабатывает, — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден расширил санкции в отношении Белоруссии. Согласно документу, новые санкции включают блокировку активов официальных лиц Белоруссии. Новые ограничительные меры США в отношении Белоруссии затронули 23 человека и 21 организацию. В Белом доме заявили, что среди них близкие к президенту Белоруссии Александру Лукашенко бизнесмены и 15 подконтрольных им компаний.