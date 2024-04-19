Политолог оценил шансы Ермака стать президентом Украины Политолог Корнилов: говорить о планах Ермака занять пост президента Украины рано

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Андрей Ермак

Влияние руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака растет, но говорить о его претензиях на пост главы государства пока рано, рассказал NEWS.ru политолог Владимир Корнилов. По мнению эксперта, Ермак и сейчас имеет огромное влияние государственную политику.

Взваливать на себя ответственность за страну, которая рушится и в нынешней конфигурации не имеет будущего, мало кто захочет. Но Ермака вполне устраивает нынешняя ситуация: он и так рулит всеми процессами. Если раньше президенты на Украине были ограничены оппозицией, парламентом, СМИ, олигархами, то сейчас Зеленский и компания отменили выборы и плюют на парламент, — заявил Корнилов.

Украинское правительство, по мнению политолога, полностью подчиняется офису президента. Эксперт считает, что в руках Ермака и его подручных находится абсолютная власть.

Ранее Андрей Ермак заявил, что соглашение США с Украиной по гарантиям безопасности должно работать, как американский меморандум с Израилем. По его мнению, документ подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения массированной атаки Ирана на еврейское государство. Он добавил, что Киев рассчитывает на такой подход.