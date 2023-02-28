Политолог объяснил закрытие торгпредства Казахстана в России Политолог Гращенков: Казахстан закрыл торгпредство в попытке найти середину между США и Россией

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Флаги Казахстана и России

Казахстан закрыл торговое представительство в РФ в попытке найти золотую середину между США и Россией, пояснил президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков. Он рассказал журналу «Компания», что на страну оказывают давление западные партнеры в связи с тесным сотрудничеством с Москвой.

Я думаю, политики и торговые партнеры Казахстана действительно каким-то образом пытаются давить. Но Казахстан остается свободной страной, и пытается найти золотую середину. Конечно, закрытие — негативный жест, но высока вероятность того, что за формальным жестом не последует серьезных ухудшений, — пояснил политолог.

Он также отметил, что ограничение срока пребывания в стране до 90 дней связано с попыткой наладить внутренние процессы. В Казахстан релоцировалось большое количество россиян, поэтому выросла конкуренция на рынке труда. Сейчас в стране необходимо наладить процессы так, чтобы права местных жителей и иностранных работников с долгосрочными визами не ущемлялись.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш усмотрел в закрытии торгового представительства Казахстана в России «попытку сделать подарок» госсекретарю США Энтони Блинкену, который в ближайшее время совершит визит в Центральную Азию. Политолог уточнил, что Казахстан пытается найти баланс между США и Россией. Он также отметил, что основной проблемой стало хранение капиталов казахстанскими элитами в западных странах.

Руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников объяснил решение о закрытии торгпредства внутренними реформами. Он пояснил, что российские компании были заранее предупреждены о планах Казахстана, поэтому могли найти способ выстроить дальнейшие отношения с партнерами.

Казахские коллеги объясняли это своими административными реформами, изменениями полномочий в соответствующем министерстве, курирующем внешнеэкономические связи. Поэтому здесь, я думаю, логика политической реформы в самом Казахстане, — пояснил эксперт.

Правительство Казахстана ранее приняло окончательное решение о закрытии торгового представительства в России. В пресс-службе Министерства торговли и интеграции заявили, что оно прошло в рамках оптимизации и с учетом высокого уровня взаимодействия с РФ.