Политолог объяснил, зачем сын главы Туркмении выдвигается на выборы

Выдвижение вице-премьера и сына действующего президента Туркмении Сердара Бердымухамедова в президенты — реакция на события в Казахстане, сообщил доктор исторических наук востоковед Алексей Малашенко телеканалу «360». Подобная передача власти была ожидаемой и давно прогнозировалась, отметил он.

Это давно обсуждалось и прогнозировалось, а толчок дал Казахстан. Для Гурбангулы Бердымухамедова лучше уйти красиво, переадресовав власть своему сыну, чем вот так неожиданно оказаться в этой ситуации, — сказал Малашенко.

Он добавил, что в Туркмении есть политические силы и противоречия, при необходимости люди могут выйти на улицы и здесь. Действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов, по словам эксперта, подстраховался: все его деньги за границей, дочери в Париже и Лондоне, и туда можно уехать.

Ранее Гурбангулы Бердымухамедов призвал дать дорогу к власти молодым. Выборы президента в Туркмении должны были пройти в 2024-м, однако теперь они состоятся досрочно — так постановила нижняя палата парламента. Отмечаетcя, что кандидатом в президенты могут стать уроженцы Туркмении не моложе 40 лет, владеющие государcтвенным языком и в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающие и работающие в реcпублике.