Политолог объяснил, зачем Пашинян критикует ОДКБ Политолог Беляков: Пашинян критикует ОДКБ ради западных денег

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна с критикой ОДКБ предназначены для Запада, они делаются по схеме с целью выбивания больших сумм денег, заявил NEWS.ru руководитель белорусского Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков. По его словам, Пашинян нуждается в помощи, чтобы перераспределять ее между своими политико-финансовыми группами в стране.

Эти группы взамен должны обеспечить ему нахождение во власти. Здесь личный интерес Пашиняна, — заявил Беляков.

По его словам, армянский премьер не идет дальше громких заявлений, потому что понимает правовую несостоятельность претензий к ОДКБ. Эксперт также отметил, что военные операции в 2020 и 2023 годах проходили исключительно на территории Азербайджана, угроз целостности Армении не было, поэтому непонятно, каким бы образом ОДКБ могла помочь Еревану.

Армения выполняет роль троянского коня для России. Заявления Пашиняна надо рассматривать как цепочку общей игры Запада. Почему Франция схватилась за Армению, пообещав ей серьезное вооружение? Почему США обсуждают вопросы этой страны? Их цель — разрушение России, — сказал Беляков.

Ранее Пашинян заявил, что участие Армении в ОДКБ на данный момент приостановлено. Он отметил, что, несмотря на это, вопрос о сохранении российской военной базы в Гюмри не стоит на повестке дня. Пашинян отметил, что в ОДКБ «доминирует Москва». До этого он заявил, что Ереван не считает себя союзником Москвы по украинскому вопросу.