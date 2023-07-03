Политолог объяснила назначение нового посла Казахстана в России Политолог Чижова: новый посол Абаев должен купировать информационный негатив в отношениях России и Казахстана

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Новый посол Казахстана в России Даурен Абаев поможет сократить число вбросов о негативном отношении Астаны к Москве, так как имеет большой опыт работы в информационном пространстве, заявила NEWS.ru директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве, политолог Дарья Чижова. По ее словам, страны являются стратегическими партнерами, а то, что публикуется в Интернете, сильно отличается от реальности.

Отношения России и Казахстана носят стратегический характер. Важно, что в Астане отказались присоединяться к антироссийским санкциям. При этом в информационном пространстве публикуется много информации о том, что Казахстан негативно относится к России. Параллельно в российских СМИ рождаются поводы, связанные с информационными пузырями. Абаев имеет значительный опыт в информационном пространстве, и помимо этого он хорошо знаком с российскими политическими элитами, — сказала Чижова.

Политолог отметила, что Казахстан находится в сложной социально-экономической ситуации, а бывший посол Ермек Кошербаев — опытный управленец. По ее словам, такие люди сильно востребованы для урегулирования внутренних проблем в Казахстане. Причем, подчеркнула Чижова, назначение Абаева можно считать «профессиональным повышением», так как российское направление всегда было для «политических тяжеловесов».

В последние годы в отношениях между Москвой и Астаной появилась напряженность на почве негативного отношения к россиянам среди граждан Казахстана. Так, недавно в Сети появилось видеообращение бывшего консула Казахстана в Санкт-Петербурге Мейрама Канапии, который угрожал всем этническим русским в Казахстане и «желал России краха».

3 июля стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил посла республики в России — вместо Ермека Кошербаева он назначил на эту должность Даурена Абаева. До нового назначения Абаев занимал пост заместителя генсека СНГ, а с января 2022 года по январь 2023-го возглавлял Министерство культуры Казахстана. Кошербаев был освобожден от должности посла Казахстана в России 16 июня. Токаев перевел его на другую работу, назначив главой администрации Восточно-Казахстанской области.