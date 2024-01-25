Политолог объяснил призыв Зеленского расследовать крушение самолета Ил-76 Политолог Ткаченко: Зеленский пытается отложить разговор о крушении самолета

Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press

Призыв президента Украины Владимира Зеленского провести международное расследование о крушении российского самолета Ил-76 выглядит как попытка навсегда отложить разговор о произошедшем, рассказал NEWS.ru профессор факультета международных отношений СПбГУ, политолог Станислав Ткаченко. По его словам, на решение России о привлечении международных экспертов к этому делу не повлияют слова Зеленского.

Расследование крушения российского самолета Ил-76 уже проводит Следственный комитет. Будут ли привлекаться к нему международные эксперты, зависит от решения России, которая уж точно не будет реагировать на заявление Зеленского. Его слова — попытка заболтать этот сюжет, как уже происходило с якобы «обстрелом» Краматорска или событиями в Буче. Тогда все говорили о расследованиях, но ни Запад, ни Украина не занялись ими. Сейчас повторяется то же самое. Очевидно, что произошедшее — провокация или ошибка, — заявил Ткаченко.

Политолог отметил, что для расследования крушения самолета имеет значение, какая именно международная организация может быть привлечена к нему.

Безусловно, в случае если международные эксперты будут привлечены к расследованию крушения, то важно, из какой организации они будут. От этого зависит качество проведения исследования. Тем не менее механизм таков, что российский Следственный комитет или ФСБ соберут свидетельства, задокументируют их, оцифруют и дадут посмотреть международным экспертам. А они, вероятно, скажут, что не участвовали на этапе сбора информации, поэтому они не могут однозначно ее верифицировать. Да и России особо не требуется подтверждение своей версии международными экспертами, хотя дипломаты и могут ввязаться в эту «битву», — сказал Ткаченко.

По его словам, обращение, к примеру, в ООН недопустимо из-за влияния США на работу организации.

Ранее Зеленский призвал провести международное расследование крушения российского самолета Ил-76. По словам главы государства, он провел экстренное совещание по данному вопросу с руководством вооруженных сил страны, Главного управления разведки (ГУР) и Министерства юстиции.