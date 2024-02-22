Политолог объяснил, почему в Белоруссии нет агентов влияния Запада Политолог Дзермант: выборы в Белоруссии 25 февраля пройдут без прозападных сил

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Парламентские выборы в Белоруссии, намеченные на 25 февраля, пройдут без представителей либеральных прозападных сил, отметил в беседе с NEWS.ru белорусский политолог Алексей Дзермант. По его мнению, политики и партии, которые продвигают в республике риторику Запада, получают финансирование из-за рубежа для продвижения интересов своих спонсоров.

Ни человек, ни партия, которые получают иностранную денежную помощь, не имеют права принимать участие в белорусской политике на основании законодательства. В России таких людей называют иноагентами, у нас их просто исключают из политической деятельности, — рассказал собеседник.

По словам Дзерманта, власти Белоруссии стали более тщательно проверять источники денежных средств, поступающих общественным организациям или гражданам.

Государство должно установить, на что идут деньги от иностранцев: на реальную защиту, например, птиц, или на политику. Происходит тщательное изучение, чем на самом деле занимается человек, — уточнил политолог.

Запад проводит ряд мероприятий в целях подготовки к военным действиям против Белоруссии, заявил 22 февраля министр обороны страны Виктор Хренин. Он отметил, что в Минске также фиксируют попытки воздушной разведки близ территории республики.