Парламентские выборы в Белоруссии, намеченные на 25 февраля, пройдут без представителей либеральных прозападных сил, отметил в беседе с NEWS.ru белорусский политолог Алексей Дзермант. По его мнению, политики и партии, которые продвигают в республике риторику Запада, получают финансирование из-за рубежа для продвижения интересов своих спонсоров.
Ни человек, ни партия, которые получают иностранную денежную помощь, не имеют права принимать участие в белорусской политике на основании законодательства. В России таких людей называют иноагентами, у нас их просто исключают из политической деятельности, — рассказал собеседник.
По словам Дзерманта, власти Белоруссии стали более тщательно проверять источники денежных средств, поступающих общественным организациям или гражданам.
Государство должно установить, на что идут деньги от иностранцев: на реальную защиту, например, птиц, или на политику. Происходит тщательное изучение, чем на самом деле занимается человек, — уточнил политолог.
Запад проводит ряд мероприятий в целях подготовки к военным действиям против Белоруссии, заявил 22 февраля министр обороны страны Виктор Хренин. Он отметил, что в Минске также фиксируют попытки воздушной разведки близ территории республики.