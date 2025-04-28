Политолог объяснил, почему Платформу НПО Глобального Юга учредили в Баку Коротченко: Ильхам Алиев уловил запрос глобального сообщества на изменения

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Ильхам Алиев

Учредительную конференцию Платформы НПО Глобального Юга проводят в Баку, поскольку репутацию Азербайджана укрепили годы председательства в Движении неприсоединения и успешная организация COP29, рассказал NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко. По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев уловил запрос глобального сообщества на изменения.

Ильхам Алиев сумел уловить актуальный запрос глобального сообщества на изменения. <…> Его инициативы получают поддержку на уровне более 100 стран, что подтверждает растущую значимость столицы Баку в международной системе, — заявил Коротченко.

По его мнению, годы председательства в Движении неприсоединения и успешная организация COP29 «укрепляют веру десятков стран в силу Азербайджана как опоры будущего». Формирование новых структур на фоне «разрушения старого мирового порядка» делает инициативы Баку «особенно актуальными».

Под эгидой Азербайджана происходит консолидация стран, которым важны климатическая и антиколониальная повестки. Эти государства, выступающие за справедливость в международных отношениях, рассматривают Азербайджан как силу, способную предложить новое видение глобальных процессов, — добавил Коротченко.

28 апреля в Баку открылась учредительная конференция Платформы НПО Глобального Юга. В ней примут участие авторитетные руководители НПО и представители гражданского общества из 116 стран. Инициатива создания платформы принадлежит Национальному форуму НПО Азербайджана, ее поддержала Коалиция НПО COP29.

Ранее в столице Азербайджана прошел XII Глобальный Бакинский форум под лозунгом «Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности». Ключевые вопросы глобальной и региональной повестки обсудили около 300 представителей от 60 стран.