Российский политолог Сергей Михеев, говоря о разнонаправленности заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу отношений с Россией, объяснил, что такое поведение объясняется предстоящими выборами.
По его словам, Лукашено необходим внешний враг, так как эта тема достаточно востребована в обществе. Подобные заявления в обществе будут восприниматься как борьба президента за независимость.
У Лукашенко, как я понимаю, были мечты встать во главе Союзного государства или, по крайней мере, войти в его высшее руководство. Как только ему из Москвы дали понять, что это невозможно, у Лукашенко включилась совершенно другая модель, — подчеркнул политолог.
Он считает, что белорусскому лидеру привычнее быть лидером, президентом, поэтому он начал вести такую двойственную политику, передаёт
Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко предложил образовать единое государство. По мнению политика, Россия может войти в состав Белоруссии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен