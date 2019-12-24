https://static.news.ru/photo/61a22218-2687-11ea-b629-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Российский политолог Сергей Михеев, говоря о разнонаправленности заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу отношений с Россией, объяснил, что такое поведение объясняется предстоящими выборами.

По его словам, Лукашено необходим внешний враг, так как эта тема достаточно востребована в обществе. Подобные заявления в обществе будут восприниматься как борьба президента за независимость.

У Лукашенко, как я понимаю, были мечты встать во главе Союзного государства или, по крайней мере, войти в его высшее руководство. Как только ему из Москвы дали понять, что это невозможно, у Лукашенко включилась совершенно другая модель, — подчеркнул политолог.

Он считает, что белорусскому лидеру привычнее быть лидером, президентом, поэтому он начал вести такую двойственную политику, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко предложил образовать единое государство. По мнению политика, Россия может войти в состав Белоруссии.