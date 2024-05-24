Политолог объяснил, как на Украине расчеловечивают русских Политолог Скачко: украинцы пытаются расчеловечивать русских за счет оскорблений

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Русских на Украине зачастую расчеловечивают через оскорбления, рассказал NEWS.ru политолог, историк Владимир Скачко. По его словам, многие относятся к нецензурной лексике как к куклам Вуду, с помощью которых можно «победить» врага, укалывая их.

Один из основных методов расчеловечивания русских на Украине — это употребление нецензурной лексики. Украинцам кажется, что если они проговорят эту гадость, то они смогут победить. Принцип такой же, как с куклами Вуду, мол, уколют и победят. Это подобие язычества от глупости, — заявил Скачко.

Политолог сравнил такие методы с поведением маленьких детей, которые закрывают глаза и думают, что проблема исчезла. Украинцы, по мнению эксперта, думают, что если они обругают Россию и русских, то станут сильнее. Он назвал это словесным каннибализмом.

Съел печень врага — можешь в два раза больше выпить. Съел ногу — в два раза быстрее сможешь бегать. Съел глаз — стал лучше видеть. Многие действительно так думают из-за пропаганды и собственного скудоумия, — заключил Скачко.

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания удалил документ, в котором журналистам рекомендовалось воздержаться от оскорблений российских военнослужащих. Прежде ведомство призывало не использовать обсценную лексику, чтобы не подорвать доверие к украинским СМИ.