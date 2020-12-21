Политолог объяснил, как Лукашенко намерен удержать власть

https://static.news.ru/photo/72ca699a-42c1-11eb-8104-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен осуществить конституционную реформу, чтобы назначить себе номинального преемника, но на деле сохранить власть в своих руках. Такого мнения придерживается политолог Андрей Елисеев.

Он полагает, что реформа — это лишь способ «дурить народ». По словам Елисеева, разработкой реформы занимаются те же люди, которые были ответственны «за фальсификацию выборов». Реальные же эксперты и представители общественного движения не привлечены к этой работе.

Разумеется, там есть предложение придать конституционный статус Всебелорусскому народному собранию. Есть там и некоторые другие интересные планы, как можно дурить белорусский народ под видом «конституционной реформы», — цитирует Елисеева MK.RU.

Эксперт заметил, что если Лукашенко официально покинет пост, то власть будет передана главе Совета Республики, а не к премьер-министру, который должен занять должность, согласно действующему законодательству. Таким образом, номинальным президентом станет Наталья Кочанова, кандидатура которой, по мнению Елисеева, наиболее удобна для Лукашенко.

В конце января в стране должно пройти Всебелорусское народное собрание (ВНС). Ожидается, что на нём может быть принята новая конституция. Эксперты полагают, что Лукашенко уйдёт с президентского поста и возглавит ВНС.

В Белоруссии проходят акции протеста против президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко одержал уверенную победу. Однако его противники убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Её сторонники продолжают устраивать шествия в городах страны, которые власти пресекают, привлекая полицию, спецтехнику и сотрудников спецслужб.

Тихановская тем временем просит помощи у Европы, которая также не признаёт результаты выборов. Однако экс-кандидат в президенты Белоруссии, похоже, недовольна общением с западными партнёрами — она пожаловалась, что Евросоюз только обещает поддержку ей и белорусскому народу, но на деле не может ничего сделать.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники силовых структур Минска в воскресенье, 20 декабря, начали задержания на «Марше народного трибунала» в белорусской столице. Они разогнали колонну активистов в микрорайоне Грушевка.

Около 12:00 по местному времени (совпадает с московским) в микрорайоне протестующие собрались в колонну. Они шли по дворам с бело-красно-белой символикой и кричали лозунги против президента РБ Александра Лукашенко.