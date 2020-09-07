Политолог обвинил Минск в попытке дискредитировать Колесникову

https://static.news.ru/photo/76e94636-f1b8-11ea-9410-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: kalesnikava/instagram.com

Власти Белоруссии попытались выдворить члена президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову из страны и представить это как побег, чтобы дискредитировать её в глазах населения. Такого мнения придерживается белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Видимо, белорусские власти решили скреативить примерно так же, как они снимали перехват разговоров Варшавы и Берлина. В частности, они решили завезти оппозиционеров на украинско-белорусскую границу, снять это, а затем представить всё так, будто они бегут из страны, — цитирует его «Эхо Москвы».

По словам политолога, в пользу того, что всё было заранее спланировано, свидетельствуют одинаковые сюжеты на данную тему во всех белорусских государственных СМИ.

Болкунец предполагает, что Колесникова стала представлять угрозу для руководства Белоруссии, поскольку стала одним из немногих оппозиционных политиков, кто «действительно проявил себя этим летом». Власти республики невыгодно, чтобы такие люди находились на свободе, поэтому делается всё возможное, чтобы у оппозиции не было лидеров.

В КС оппозиции заявили об исчезновении Колесниковой 7 марта. В СМИ появились сообщения о похищении людьми в масках, которые насильно посадили её в автомобиль с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что Колесникова, а также исполнительный секретарь КС Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков прошли пограничный контроль и выехали на Украину. По сведениям телеканала «Беларусь 1», это удалось только Кравцову и Родненкову, а Колесникова была задержана при попытке пересечения границы.

Как писал NEWS.ru, о попытке насильного выдворения Колесниковой из Белоруссии заявили в МИД Украины. Там отметили, что оппозиционер во время фактической депортации порвала паспорт и поэтому ей удалось остаться на территории своей страны.