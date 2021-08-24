Политолог назвал возможные шаги армянской оппозиции

На фоне противоречий в парламенте Армении оппозиция может выступить за создание нового кабмина, но он будет отмечен скорее враждебной конфронтацией, чем каким-либо законодательным компромиссом. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил директор Центра региональных исследований (Ереван) Ричард Гирагосян, комментируя потасовки в парламенте Армении.

По его мнению, отражая более деструктивную позицию против истеблишмента, оппозиционные фракции вернутся к своей первоначальной политической стратегии: отставке премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

Оппозиция, как ожидается, будет препятствовать политике, срывать голосование и законодательные процедуры в парламенте, стремясь при этом саботировать правительство на каждом шагу. Но с учётом того, что новая партия Пашиняна имеет всего один голос, не набрав абсолютного большинства в две трети голосов, такие действия оппозиции с большей вероятностью нанесут ущерб процессу государственной политики и затруднят управление, чем нанесут какой-либо серьёзный ущерб правительству, — сказал Гирагосян.

Ранее сообщалось об очередной драке в парламенте Армении. Ситуация усугубилась после того, как депутат от фракции «Гражданский договор» Айк Саркисян назвал всех бывших министров обороны предателями страны. В ответ на подобное заявление остро отреагировали представители фракции «Айастан», которую возглавляет экс-министр Сейран Оганян.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня. В них приняли участие четыре блока и 21 партия. С результатом 53,91% победила партия и. о. премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор». Блок «Армения» набрал 21,9%, «Честь имею» — 52,2%. В новом парламенте партия Пашиняна получит 71 мандат. Таким образом, Никол Пашинян был переизбран на пост премьера Армении. Он вступил в должность 2 августа.