Россия вторгнется на Украину только в случае масштабных действий Вооружённых сил Украины против самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил политолог Михаил Погребинский, передаёт «ПолитЭксперт». Но приказа мобилизовать войска не будет, считает он.

Что могут быть какие-то инциденты, этого исключить нельзя, но с ними справятся вооружённые силы ДНР и ЛНР. Чтобы включилась Россия по полному — то, чего обещает «цивилизованный мир», — для этого действительно нужны масштабные действия ВСУ, в это я не верю, — сказал Погребинский.

Он добавил, что всю ситуацию с вторжением придумали на Западе во главе с США и это вызвало серьёзные финансовые последствия для Украины.

Ранее Народная милиция ЛНР выступила с заявлением о вине президента Украины Владимира Зеленского в эскалации ситуации в Донбассе. В ведомстве полагают, что украинский лидер лично отдал приказ на эскалацию конфликта. Именно после его отъезда начались обстрелы территорий.

Нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях подтвердила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 16 февраля. В Луганской области зафиксировали 129 нарушений режима прекращения огня, включая 71 взрыв. В предыдущем отчёте говорилось о 17 нарушениях. В Донецкой области было зарегистрировано 24 случая нарушения режима прекращения огня и пять взрывов. В прошлом отчёте сообщалось о 157 нарушениях.