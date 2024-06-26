Политолог назвал «коварным ходом» обвинения Армении в адрес России Марков: руководство Армении пытается вызвать ненависть населения к России

Слова секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о том, что Россия виновна в сдаче Карабаха Азербайджану, являются не бредом, а «коварным ходом врагов России», заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По его словам, так Ереван пытается вызвать ненависть граждан к руководству РФ.

Это не бред сумасшедшего, а коварный ход врагов России: руководство Армении пытается вызвать ненависть к России и простого населения, обвиняя Россию в поражении Армении и в потере Карабаха. Чтобы после этого сделать Армению полным врагом России, — написал он.

Григорян ранее заявил, что Россия виновна в сдаче Карабаха Азербайджану. По его словам, боевые действия с соседней республикой велись, когда Ереван полностью зависел от Москвы.

Он добавил, что Россия сама приняла решение не поставлять оружие и боеприпасы армянской стороне. Григорян подчеркнул, что Москва до сих пор не в полной мере поставила то, что планировалось по контрактам 2021–2022 годов.

Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что в организации не видят рисков выхода Армении из содружества. Он подчеркнул, что в последнее время Ереван ограничивает свою работу в рамках объединения, что плохо отражается на СНГ и на самой республике.