Политолог назвал главный итог визита Мишустина в Баку Политолог Мамедов: во время визита Мишустина в Баку была запущена дорожная карта

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Михаил Мишустин и Ильхам Алиев

Наиболее важно, что во время визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Баку был отмечен рост товарооборота между Москвой и Баку, заявил NEWS.ru азербайджанский политолог Фархад Мамедов. Он также обратил внимание, что стороны запустили реализацию дорожной карты на 2024–2026 годы.

Перспективны социально-экономического роста имеют потенциал и успешно развиваются. Более того, особо внимание уделяется транспортно-коммуникационной теме. Российские инвестиции в Иране через несколько лет должны повлиять на то, чтобы коридор «Север — Юг» заработал не в мультимодальном виде, а в виде железнодорожного маршрута. Реализуются ряд проектов, которые должны увеличить товарооборот еще больше. У Азербайджана нет никаких ограничений для деятельности с РФ, — заявил Мамедов.

Политолог обратил внимание, что визит Мишустина не рабочий, а официальный. По его словам, это демонстрирует внимание Баку к сотрудничеству с Москвой. Кроме того, приезд главы российского правительства показывает, что профильные структуры ведут работу и готовы к выполнению поставленных задач.

В частности, премьер-министр Али Асадов и Мишустин подписали план мероприятий по развитию пунктов пропуска через российско-азербайджанскую границу. Кроме того, премьеры заключили межправительственное соглашение о порядке эксплуатации и обслуживания автомобильного моста через реку Самур и подходов к нему в районе пунктов пропуска «Яраг-Казмаляр» — «Самур».

Ранее сообщалось, что Мишустин прибыл в Азербайджан на запланированную встречу с президентом страны Ильхамом Алиевым и со своим коллегой Али Асадовым. В ходе предстоящих контактов политики планируют рассмотреть ряд вопросов сотрудничества государств, в частности в торгово-экономической сфере. В ведомстве также подчеркнули, что Россия является одним из ведущих внешнеэкономических партнеров Азербайджана.