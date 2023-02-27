Политолог назвал цели визита Лукашенко в Китай Политолог Шипилин: визит Лукашенко в Китай откроет Белоруссии новые экономические перспективы

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Государственный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай, который состоится с 28 февраля по 2 марта, необходим для открытия новых экономических перспектив, считает политолог Павел Шипилин. Аналитик отметил в беседе с «Народными Новостями», что Белоруссия находится в таких же условиях из-за санкций Запада, что и Россия, поэтому глава республики стремится наладить отношения с дружественными государствами.

Китай для Лукашенко является наиболее реальным и рациональным выходом из-под санкций. То есть, Белоруссия может продавать свою продукцию не в Европу, а в Китай. <...> По всей вероятности, новый визит Лукашенко в Китай должен закрепить существующие реалии и открыть новые экономические перспективы для республики, — пояснил Шипилин.

По словам политолога, ожидать появление альянса России, Белоруссии и Китая не стоит. Шипилин уточнил, что для РФ и КНР существует более интересный союзник, Иран. Аналитик объяснил, что Иран является важным игроком на мировой арене. Все три государства отличаются высокой плотностью населения и развиты в области вооружения.

Белоруссия, конечно, может входить в этот альянс. Но, скорее всего, тесное союзничество возникнет между Россией, Ираном и Китаем. <...> Когда намечается передел устройства мира более востребованным фактором, прежде всего, является вооружение, — заключил политолог.

Ранее стало известно о готовящемся визите Лукашенко в Китай. Ожидается, что по итогам переговоров с китайскими представителями будет подписан большой пакет документов по развитию отношений.