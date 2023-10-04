Политолог назвал блефом желание Пашиняна подписать мирный договор с Баку Политолог Михайлов счел блефом желание Пашиняна подписать мирный договор с Баку

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Желание премьер-министра Армении Никола Пашиняна подписать мирный договор с Баку является блефом, такое мнение в разговоре с NEWS.ru выразил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. По его словам, эта фраза уже звучала не один раз, однако сменялась обещанием успеха на следующей встрече.

Я уверен, что это блеф. Никакого подписания мирного договора не состоялось бы, потому что не единожды Пашинян на каждой встрече говорил, что на следующей будет подписание мирного договора. Пашинян использовал встречи в собственных целях, — сказал Михайлов.

Политолог полагает, что сейчас Евросоюз совместно с Пашиняном могут принять коллегиальное решение с осуждением действий Баку в Карабахе. Михайлов считает, что Баку просчитал этот ход, поэтому президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от визита.

На самом деле сейчас Алиеву не нужно встречаться с Пашиняном на данном этапе. Карабах уже полностью под контролем Азербайджана, а в Баку прекрасно понимают, что сейчас о мирном договоре не может быть речи, хотя этого бы хотели. В сложившейся ситуации это будет невозможно, — объяснил политолог.

Ранее политолог Алексей Наумов заявил, что власти Баку были бы не против подписать мирный договор на российской площадке, а Ереван рассчитывает перевести все переговоры в США. По его словам, позиция Азербайджана как страны-победителя сыграет решающую роль в этом вопросе.

4 октября стало известно, что президент Алиев отказался участвовать во встрече Армения — Азербайджан — Франция — Германия — ЕС, которую планировали провести в Гранаде 5 октября. По данным источников, Азербайджану не нужен такой формат, поскольку Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далекими от него странами.

После этого Пашинян заявил, что поедет в Гранаду на саммит Европейского политического сообщества, несмотря на отказ Алиева. По его словам, в Армении считали, что была возможность подписать соглашение. И «до сегодняшнего утра эту возможность оценивали высоко».