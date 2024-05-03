Политолог раскрыл, что помогло Лукашенко прийти к власти в Белоруссии Политолог Макаркин: ностальгия по СССР помогла Лукашенко прийти к власти

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко одержал победу на выборах в Белоруссии в 1994 году в том числе из-за ностальгии населения страны по СССР, рассказал NEWS.ru вице-президент Центра политических технологий НИУ ВШЭ политолог Алексей Макаркин. По его словам, на тот момент Белоруссия была самой «советской» из всех бывших республик СССР.

И в Белоруссии, и во многих других республиках было разочарование в новой элите и в антибюрократической кампании, которая, с точки зрения граждан, их жизнь не улучшила. В стране росла ностальгия по СССР. Если национальная идея слаба и некуда идти, то можно идти в прошлое, — пояснил эксперт.

На этом фоне, считает политолог, Лукашенко смотрелся выигрышно, так как в его образе объединились популярные у народа идеи.

Он позиционировал себя как советский патриот, который выступает за восстановление великой страны, но в то же время критикует коррупцию и бюрократию, — отметил Макаркин.

Ранее Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания сообщил, что завершит политическую карьеру, когда его об этом попросит народ. По словам президента, также для этого рядом должен находиться преданный, готовый идти на баррикады человек.