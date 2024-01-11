Политолог допустил новую войну на Южном Кавказе Политолог Солонников допустил новое столкновение Азербайджана и Армении

Фото: МО Армении

Вероятность нового вооруженного столкновения на Южном Кавказе незначительна, но все же имеется, считает директор Института современного государственного развития политолог Дмитрий Солонников. В беседе с NEWS.ru он уточнил, что также существует перспектива подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Более того, заметил эксперт, в Баку не намерены нападать, а Ереван не имеет для этого возможностей.

Нет оснований для полноценной войны. Азербайджан не собирается нападать на Армению, а Ереван сейчас не в состоянии начинать войну — для этого нет армии, ни политической воли, ни ресурсов. Но частые провокации, к сожалению, будут, это реалии нашего времени, напряженность сохраняться будет, — заявил Солонников.

По его словам, армянский премьер Никол Пашинян будет тянуть с подписанием мирного договора. Эксперт объясняет такой подход страхом свержения правительства.

После полного принятия поражения в Карабахе, власть в Армении может смениться. Поэтому подписание мирного договора для Пашиняна крайне опасно. Поэтому он и придумывает какие-то новые предлоги типа необходимости отвода азербайджанских войск от Армении. Но невозможен отвод войск на границе, когда этой границы в принципе не существует, — сетует Солонников.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не намерен зеркально отводить войска от условной границы с Арменией. По его словам, с таким предложением к нему обратились коллеги. Однако он не согласился с их предложением, так как они не объяснили, куда должна отойти армия. Азербайджанский лидер также назвал претензии Армении к республике безосновательными. Предполагается, что решение вопросов, связанных с границами, будет принято на заседании комиссии.