Политобозреватель объяснил катастрофический спад населения Молдавии Политобозреватель Демидецкий: спад населения Молдавии начался из-за экономических кризисов

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Проблема убыли населения в Молдавии приобрела катастрофические масштабы, рассказал политический обозреватель, журналист Валерий Демидецкий. В беседе с EADaily он объяснил, что страна переживает спад населения из-за экономических и политических кризисов, а депутаты поддерживают законы, которые противоречат ценностям населения.

По данным, которое привело Европейское статистическое бюро, территория нашей страны [Молдавии] может стать к концу века необитаемой, если из нее не прекратят уезжать граждане и не возобновится естественный прирост населения, — рассказал эксперт.

По словам публициста, многие уезжают не на заработки, как это было раньше, а переезжают насовсем целыми семьями. Из-за массовой миграции, уточнил эксперт, сокращается и приток посылаемых семьям денег. Обозреватель добавил, что изначально к оттоку населения привел кризис, а теперь экономика находится в состоянии спада из-за уехавших.

По мнению Демидецкого, молодежь не захочет жить в Молдавии без улучшения качества жизни и появления хорошо оплачиваемых рабочих мест. Публицист добавил, что вместо этого правительство и парламент принимают Стамбульскую конвенцию, согласно которой поддерживается ЛГБТ-сообщество. Журналист считает, что такие решения только отталкивают население Молдавии, поддерживающее традиционные ценности.

Однако экономическая ситуация, к сожалению, оставляет желать лучшего — за последние годы страну сотрясает не только экономический, но и серия политических кризисов. Политики вместо того, чтобы добиваться стабильности, продвигать институт семьи <...> нередко продвигают идеи, чуждые традиционным семейным ценностям соотечественников, — заключил Демидецкий.

Спикер парламента государства Игорь Гросу ранее заявил о желании Молдавии начать переговоры по вступлению в Евросоюз. По словам политика, страна должна одновременно выполнять условия для вступления в ЕС и бороться с кризисами.