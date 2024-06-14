Стала известна причина конфликта между Пашиняном и Лукашенко Politico: Белоруссия поставляла Азербайджану артиллерийские системы и РЭБ

Белоруссия поставляла оружие Азербайджану в период с 2018 по 2022 год, чем вызвала конфликт с Арменией, сообщает Politico со ссылкой на утечку документов. В частности, речь идет об артиллерийских системах и средствах радиоэлектронной борьбы и беспилотном оборудовании.

В статье утверждается, что это вооружение активно использовалось Баку во время армяно-азербайджанской эскалации в Карабахе. Журналисты считают, что утечка данных документов стала причиной нынешнего дипломатического кризиса в отношениях Армении и Белоруссии. Среди изученных изданием документов — переписка между белорусским государственным агентством по экспорту вооружений и оборонными заводами республики, в которых упоминаются военные поставки Азербайджану.

13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте страны вновь подтвердил намерение страны выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав это «логичным шагом». Поводом для этого он назвал заявления белорусского президента Александра Лукашенко, сделанные во время визита в Азербайджан в прошлом месяце. Тот посетил Карабах и пообещал Баку помощь в восстановлении региона. После этого Пашинян пообещал больше не посещать Белоруссию, пока Лукашенко является лидером.

Сразу после этого Ереван отозвал своего посла из Белоруссии для проведения консультаций. Армянский премьер также заявил, что отношение Армении к ОДКБ «теоретически» может измениться, если Белоруссия сама решит выйти из организации или Лукашенко публично принесет извинения.