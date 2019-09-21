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Заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что «формулы Штайнмайера» не существует, является демонстрацией нежелания Киева приходить к компромиссу с Донбассом. Таким образом украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал слова политика.

Он отметил, что «формула Штайнмайера» требует больших уступок со стороны Донбасса, чем со стороны Киева. Заявление говорит о том, что они не хотят даже рассматривать возможные варианты интеграции Донбасса и...