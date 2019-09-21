Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который, предположительно, является виновником ДТП в Одесской области.
Авария произошла 21 сентября. Грузовик столкнулся с маршруткой. По последним данным, девять человек погибли, четверо были госпитализированы.
В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры, — цитирует РИА Новости сообщение Нацполиции Украины.
Ранее News.ru писал о том, что в результате крупного ДТП недалеко от Цюриха погиб человек. Ещё 44 получили повреждения. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Генуя — Дюссельдорф, врезался в стену.