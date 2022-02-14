Полиция Украины с 14 по 19 февраля переходит на усиленный режим службы

Украинская полиция в период с 14 по 19 февраля начинает вести усиленный режим несения службы, об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале. Как отмечается представителями полиции, усиленный режим не должен стать поводом для паники, а вводиться для «защиты и полной готовности».

Что это значит на практике: увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах; развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране; взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления, — сообщается в Telegram-канале.

Ранее и. о. директора госпредприятия «Украэрорух» Андрей Ярмак сообщил, что Украина объявила потенциально опасной зоной для полётов пространство над Чёрным морем также с 14 по 19 февраля.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия нападёт на Украину 16 февраля. Заявление было сделано в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО со ссылкой на данные американской разведки. Bloomberg же назвал датой начала конфликта 15 февраля.

Недавно стало известно, что сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начали выезжать на машинах из Донецка. Иностранцы покидают территорию Украины из-за угрозы «российского вторжения».

Ряд государств со всего мира призвали своих дипломатических работников и простых граждан как можно скорее покинуть территорию Украины. Ранее выехать из страны призвал соотечественников лидер США Джо Байден, предупреждение с призывом не посещать Украину опубликовал Госдеп. В числе выпустивших предупреждения стран значатся Великобритания, Германия и Австралия.