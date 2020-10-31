Полиция получила 43 сообщения о нарушениях на выборах в Молдавии

https://static.news.ru/photo/f62ceb30-1c3f-11eb-9718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gabriel Petrescu/Global Look Press

К молдавским полицейским поступили 43 сообщения о нарушениях на выборах президента. Об этом сообщил замглавы Генерального инспектората полиции республики Марин Максиан.

Полиция получила 43 обращений от наблюдателей, в которых отмечаются различные нарушения, в частности, организация подвода избирателей. В остальном 2004 участка на территории Молдавии работают в нормальном режиме и без серьезных нарушений, — цитирует Максиана РИА Новости.

Он пояснил, что имеется в виду попытка заблокировать дороги к избирательным участкам, а также агитации в день выборов и попытках подкупа избирателей. По законам Молдавии, выборы считаются состоявшимися, если явка превышает 33,3. Закроются избирательные участки в 21:00 (22:00 мск).

Борьбу за главный пост страны ведут восемь претендентов. Главная борьба разворачивается между президентом Молдавии Игорем Догоном и лидером европейской оппозицией, главой партии "Действие и солидарность" Марией Сану.

В случае, если один из кандидатов не наберёт в первом туре более 50%, республику ожидает второй тур, который начнётся 15 ноября.

Как писал NEWS.ru, ранее кандидат в президенты Молдавии Санду проголосовала «за процветание страны».