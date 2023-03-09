Полиция освободила участников прошедших протестов в Тбилиси МВД Грузии: участники акций, задержанный по статьям КоАП, освобождены из-под стражи

Фото: Stringer/NEWS.ru

Участники акции против законопроекта об иностранных агентах у здания парламента Грузии

МВД Грузии сообщило об освобождении всех арестованных по административным статьям во время акций протеста в Тбилиси, сообщается в официальном заявлении ведомства. Некоторые из задержанных были освобождены после судебного решения, а остальные отпущены в связи с истечением срока задержания.

7 и 8 марта на акции протеста, проведенной у здания Парламента сотрудниками различных подразделений МВД, все лица, задержанные в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях были освобождены. Часть задержанных предстала перед судом, а остальные были освобождены в связи с истечением срока пребывания в следственном изоляторе, — говорится в заявлении МВД.

Известно, что по административным статьям было задержано более 60 человек. В полиции отметили, что при этом продолжаются разбирательства по уголовным статьям о сопротивлении или насилии в отношении полицейских, а также по статье о повреждении или уничтожении имущества.

В результате насильственных действий протестующих около десяти сотрудников МВД получили ранения различной степени.

В четверг 9 марта вечером протестующие вновь выходят на улицы, хотя после массовых акций правящая партия отозвалв законопроект об иностранных агентах. Следом оппозиция отменила брифинг о гражданском неповиновении, но люди продолжили участие в митингах.