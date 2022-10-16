Полиция Молдавии обвинила протестующих в нарушении договоренностей

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Кишинев, Молдавия

Молдавская полиция обвинила организаторов акции протеста оппозиции в Кишиневе в нарушении порядка и предварительных договоренностей, сообщил Генеральный комиссариат полиции Молдавии, передает ТАСС. В полиции уточнили, что среди протестующих были люди в состоянии алкогольного опьянения и имевшие при себе опасные тупые и острые предметы.

Организаторы протеста умышленно нарушили требования, ранее установленные в ходе совместного заседания между ними, мэрией Кишинева и полицией. Зафиксирован ряд провокаций в адрес силовых структур и действий с целью дестабилизации, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, как утверждает полиция, представители партии «Шор», организовавшие демонстрацию, не подчинились требованию изменить ее место.

Ранее сообщалось, что протестующие установили новые палатки в центре Кишинева — это уже не первая попытка перекрыть центральный проспект города. В прошлое воскресенье палатки простояли всю ночь, утром их убрали полицейские.

Затем полиция Молдавии начала разгонять протестующих, которые заблокировали в ходе массовой акции движение транспорта на бульваре Стефана Великого — центральной улице Кишинева. Манифестанты требуют отставки руководства страны.