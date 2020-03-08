https://static.news.ru/photo/c4adde0c-61eb-11ea-bf24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi/facebook.com

Правоохранительные органы Азербайджана предотвратили незаконный вывоз из страны крупной партии медицинских масок.

В состав задержанных полицией преступных групп входили местные жители, а также граждане Ирана и Китая. Злоумышленники не только пытались вывезти маски из страны, но и занимались их продажей по завышенным ценам на территории республики.

Во время задержания у преступников были изъяты в качестве вещественных доказательств более 1 млн масок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске задержали мужчину за незаконную торговлю медицинскими масками. Средства защиты он закупал в России, а затем перепродавал в несколько раз дороже через соцсети.