Правоохранительные органы Азербайджана предотвратили незаконный вывоз из страны крупной партии медицинских масок.
В состав задержанных полицией преступных групп входили местные жители, а также граждане Ирана и Китая. Злоумышленники не только пытались вывезти маски из страны, но и занимались их продажей по завышенным ценам на территории республики.
Во время задержания у преступников были изъяты в качестве вещественных доказательств более 1 млн масок,
Ранее NEWS.ru писал, что в Минске задержали мужчину за незаконную торговлю медицинскими масками. Средства защиты он закупал в России, а затем перепродавал в несколько раз дороже через соцсети.
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