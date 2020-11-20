Полиция Армении задержала 85 участников протестов

https://static.news.ru/photo/3e3e9e32-2b40-11eb-a6cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool

На улицах Еревана и Гюмри задержано 85 участников акций протеста, выступающих за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Как сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу армянской полиции, днём демонстранты пытались перекрыть дороги в центре столицы, однако сотрудники полиции не позволили протестующим осуществить это намерение. Протесты инициированы оппозиционными партиями «Дашнакцутюн», «Отечество» и «Процветающая Армения».

Основная часть задержанных в Ереване — участники молодёжного союза «Дашнакцутюн». Они заявляют, что не намерены молчать в сложившейся ситуации. Союз анонсировал очередной митинг на площади Свободы в Ереване 21 ноября в 14:00.

Мы объявляем, что не можем молчать. Мы уже потеряли самое дорогое — часть нашей Родины, за которую проливали кровь наши друзья. Борьба с заговорщической властью продолжается. Никол Пашинян должен уйти, — говорится в заявлении организации, опубликованном в Facebook.

Что касается Гюмри, то там полиция задержала восьмерых демонстрантов. Они перекрыли площадь Гарегина Нжде, на которой находится здание мэрии города. Активисты игнорировали требования полиции освободить дороги.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

Ранее NEWS.ru писал, что новым министром обороны Армении назначен главный советник премьера Никола Пашиняна Вагаршак Арутюнян. Соответствующий указ подписал президент страны Армен Саркисян.