Полиция Армении задержала 30 человек, участвовавших в акциях протеста

Фото: Стрингер/РИА Новости

Полиция Армении задержала 30 человек, участвовавших в акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает «Интерфакс». В силовом ведомстве уточнили, что двоим гражданам грозит административная ответственность, еще 28 — уголовная.

На вчерашней акции были задержаны 30 человек, 28 из них грозит уголовная ответственность, их материалы переданы в Следственный комитет, — сообщили в полиции.

Вечером 20 сентября в центре Еревана прошли акции на фоне обострения ситуации в Карабахе. Протесты перетекли в стычки между демонстрантами и полицейскими. Люди начали забрасывать силовиков и здание правительства камнями, бутылками и яйцами, из-за чего начались точечные задержания наиболее активных участников акций.

Газета «Грапарак» со ссылкой на источники сообщила, что Пашинян не отдаст власть ни при каких обстоятельствах. По данным газеты, после акций протеста в Ереване Пашинян собрал узкий круг представителей партии «Гражданский договор», озвучив свою позицию. Собеседники издания полагают, что это могло произойти из-за того, что полиция применила грубую силу против граждан.

19 сентября власти Азербайджана объявили о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе в целях восстановления конституционного строя, пресечения провокаций, вывода армянских воинских формирований со своей территории. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что целями ударов станут исключительно военные объекты противника.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.