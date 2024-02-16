Россиянина объявили в розыск в Казахстане Подозреваемый в убийстве экс-депутат Сутягинский объявлен в розыск в Казахстане

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Михаил Сутягинский

Полиция Казахстана объявила российского предпринимателя, бывшего депутата Госдумы Михаила Сутягинского в розыск, сообщает издание NUR.KZ со ссылкой на базу данных Министерства внутренних дел республики. Бизнесмена подозревают в убийстве, совершенном в 2002 году. В департаменте полиции Алма-Аты подчеркнули, что против него было возбуждено уголовное дело.

Департаментом полиции Алма-Аты по факту убийства в марте 2002 года в отношении Сутягинского М. А. расследуется уголовное дело по части 2 статьи 99 УК РК «Убийство, совершенное из корыстных побуждений», — заявили в пресс-службе полиции.

Полицейские также отмечают, что Сутягинский был привлечен в качестве подозреваемого по этому делу 30 января. Суд заочно вынес ему меру пресечения в виде заключения под арест. Местонахождение Сутягинского остается неизвестным, его представители пока не прокомментировали заявления МВД Казахстана.

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